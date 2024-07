Allfunds renforce ses équipes

(AOF) - Paola Rengifo, qui rejoint Allfunds en tant que responsable des opérations mondiales à Madrid, se concentrera sur la mise en œuvre d'une structure opérationnelle mondiale efficace, en travaillant sur les synergies, l'innovation et l'automatisation. Au cours de sa carrière qui s'étend sur trois décennies, elle a accumulé de nombreuses responsabilités internationales dans le secteur des services financiers.

Miguel Ángel Treceño rejoint le groupe en tant que chief data officer, un rôle nouvellement créé dans lequel il se focalisera sur la transformation numérique et la maximisation de la valeur de la culture d'Allfunds axée sur l'analyse des données. Il sera également basé à Madrid.

ll a travaillé pendant plus de 20 ans dans des sociétés internationales de services financiers et de gestion de patrimoine, " où il a contribué à façonner leurs capacités technologiques, opérationnelles et financières en fonction de l'évolution de leurs stratégies commerciales ".