Allfunds rejoint openfunds

(NEWSManagers.com) - Jose Carlos Oviedo, le responsable de la gestion de données d' Allfunds, a rejoint le conseil d' administration d' openfunds. Cette association a été fondée en 2015 par UBS, Credit Suisse, Julius Bär et FE fundindo avec l' objectif d' établir un standard commun pour améliorer l' échange et la dissémination de données de fonds.

" Le fait d' être rejoint par le plus gros distributeur de fonds au monde est une étape importante pour notre association. Cela nous aidera à renforcer un peu plus la reconnaissance internationale et la portée d' openfunds comme le standard mondial pour l' échange de données de fonds" , a commenté Tim Gutzmer, vice-président d' openfunds.

" Le standard openfunds, ouvert, extensible et gratuit, permet le transfert et la validation automatisés des données des fonds. Les identifiants openfunds (OF-ID) constituent le coeur d' openfunds. Ils sont complétés par des fonctionnalités supplémentaires pour simplifier l'échange de données et le rendre plus sécurisé. L'OF-ID se compose d'un code alphanumérique à 10 caractères, auquel des espaces peuvent être ajoutés pour améliorer la lisibilité. La liste compte actuellement environ 600 identifiants" , précise un communiqué. Plus de 400 fournisseurs de fonds adoptent le standard openfunds.