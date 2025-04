Allfunds présente une nouvelle solution de gestion de patrimoine alimentée par l'IA

(AOF) - Allfunds a annoncé le lancement de Nextportfolio 4, la dernière version de son outil de gestion de portefeuille. Cette nouvelle version comprend 4 innovations clés, dont une IA intégrée. Celle-ci fournit une analyse complète des portefeuilles, de l'offre de produits et de la vue d'ensemble du marché. Un moteur " Portfolio Health " examine par ailleurs automatiquement les stratégies d'investissement et les portefeuilles, en mettant en évidence les écarts par rapport aux seuils établis, afin de maintenir les portefeuilles sur la bonne voie.

Nextportfolio 4 comprend également des alertes intelligentes et une gestion des tâches qui permettent aux conseillers d'obtenir des informations essentielles et de procéder à une évaluation proactive et opportune du patrimoine.

Enfin, un " hub central " permet de configurer les règles d'engagement et les flux de travail en fonction des besoins de l'entreprise.

" Nextportfolio 4 soutient les entreprises dans leurs efforts pour améliorer leur efficacité opérationnelle en réduisant de manière significative le travail manuel grâce à des contrôles de conformité, des rapports et des analyses de portefeuille automatisés. Les gestionnaires peuvent ainsi se concentrer sur l'exécution de la stratégie et la prise de décision au nom de leurs clients ", résume la plateforme de wealthtech.

Nextportfolio est utilisée par 80 institutions financières dans 15 pays.