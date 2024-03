Allfunds boucle l’année 2023 sur une note positive

L’espagnol Allfunds, objet de tentation pour de nombreux acteurs de marché – le groupe a évité une OPA de la part d’Euronext début 2023 et suscite des rumeurs récurrentes sur un possible rachat de la part d’autres entreprises – a passé une année 2023 plutôt positive. Les actifs sous administration ont progressé de 7% sur un an pour atteindre 1.384 milliards d’euros fin décembre. Sa plateforme de services est en collecte nette positive de 3,4 milliards en y incluant son opération avec l’italien Iccrea, qui a permis de compenser les rachats de 56 milliards d’euros des actifs existants.

Allfunds précise que les flux sortants sont concentrés dans les établissements bancaires de détail situés en Europe centrale, Italie et Espagne et que ces sorties ont ralenti « significativement » au quatrième trimestre. On notera toutefois que le phénomène avait déjà été évoqué au premier semestre en Suisse, Italie et Espagne, mais que l’Europe centrale n’avait pas été mentionnée. Pour 2024, le groupe s’attend à ce que les améliorations observées à la fin de 2023 se poursuivent début 2024. « Nous prévoyons que la décollecte nette potentielle du premier semestre 2024 sera compensée par de premières collectes nettes positives vers le deuxième trimestre et le début du deuxième semestre 2024 », écrit le groupe dans un communiqué.

Concernant l’opération avec Iccrea Banca , il s’agit d’un rachat finalisé en décembre dernier de son activité locale de prestataire de services de paiements.

Gains de clients en Asie

Allfunds précise que des clients ont continué en 2023 à migrer vers sa plateforme, la structure profitant des velléités d’externalisation de certains services de distribution par les sociétés de gestion. Elle a « embarqué » dans ses relations 81 nouvelles sociétés de gestion et 53 nouveaux distributeurs. L’Asie serait particulièrement dynamique avec 20 nouveaux clients distributeurs, soit 40% de ses nouveaux clients sur la période. Allfunds estime que ces migrations peuvent continuer de lui apporter en moyenne chaque année entre 40 et 60 milliards d’euros d’actifs bruts.

Sur le marché des actifs privés non cotés, Allfunds avait sorti en mars de l’année dernière une nouvelle plateforme baptisée Allfunds Alternatives Solutions (AAS) destinée au secteur de la gestion de fortune dont elle assure que c’est un succès avec 6 milliards d’euros d’actifs administrés.

Tout cela a permis au groupe coté à Amsterdam d’afficher des revenus nets annuels à un niveau record de 546 millions d’euros, en hausse de 10% d’une année sur l’autre. La marge brute ajustée d’exploitation (Ebitda) est de 66% et le résultat brut d’exploitation de 319 millions d’euros.

Le nombre de salariés est demeuré stable par rapport à la fin de l’année précédente avec 1.031 personnes, « malgré l’augmentation du nombre d’employés venus des intégrations mais qui a été financés par des gains d’efficacité de la plateforme » (dixit).

De nouvelles rumeurs agitent le titre Allfunds

Jeudi 28 février, le titre Allfunds a gagné plus de 5% en séance suite à des informations du journal l’Expansion en Espagne selon lesquelles Euroclear et Brookfield sont parmi les prétendants intéressés par la plateforme de distribution de fonds. Euroclear et Brookfield auraient récemment eu des entretiens avec la direction et les actionnaires d’Allfunds, indique le journal, citant des sources anonymes.

Réjane Reibaud