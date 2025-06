Allemagne: vive remontée de l'indice ZEW en juin information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - L'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne continue de s'améliorer en juin, grimpant de 22,3 points par rapport à mai pour atteindre +47,5, soutenu par 'la croissance récente de l'investissement et de la demande des consommateurs'.



'Cette évolution semble également renforcer l'évaluation selon laquelle les mesures de politique budgétaire annoncées par le nouveau gouvernement allemand peuvent donner un coup de fouet à l'économie', ajoute le président du ZEW, Achim Wambach.



'Combiné aux récentes baisses de taux d'intérêt de la BCE, cela pourrait mettre fin à la stagnation économique en Allemagne, qui dure depuis près de trois ans', poursuit-il à propos de cet indicateur de perspectives.



L'évaluation de la situation économique actuelle connaît également une augmentation, de 10 points pour s'établir à -72. Il s'agit de sa plus forte hausse depuis avril 2023, mais son niveau reste le plus bas parmi les pays analysés et dans la zone euro.





