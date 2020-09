Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Vers une grève des syndicats du secteur public sur les salaires Reuters • 20/09/2020 à 14:17









BERLIN, 20 septembre (Reuters) - Les syndicats du secteur public allemand se préparent à déposer des préavis de grève cette semaine faute d'avancées lors de la dernière de négociations avec le gouvernement sur une hausse des salaires dans la fonction publique. Les syndicats Verdi et dbb réclament une augmentation de salaire de 4,8% pour les 2,3 millions d'employés du secteur public au niveau fédéral et municipal, particulièrement dans le domaine de la santé. "Les négociations sont dans l'impasse donc des préavis de grève sont inévitables", a déclaré le patron de la centrale syndicale Verdi, Frank Werneke. La prochaine session de négociations salariales - la troisième - est programmée les 22 et 23 octobre. (Madeline Chambers, version française Tangi Salaün)

