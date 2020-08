Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Une manifestation contre les mesures sanitaires autorisée à Berlin Reuters • 29/08/2020 à 06:38









BERLIN/FRANCFORT, 29 août (Reuters) - Un tribunal régional allemand a donné samedi son feu vert à une manifestation de masse prévue dans la journée à Berlin pour protester contre les restrictions imposées face à l'épidémie de coronavirus, se prononçant contre l'interdiction de manifester décidée par les autorités de la capitale. La décision de la ville de Berlin faisait suite à un rassemblement début août dont les participants n'avaient pas porté de masque et pas respecté la distanciation sociale. Plusieurs milliers de policiers devraient être déployés alors que les autorités craignent des débordements. Des activistes, mécontents de la décision de Berlin d'interdire les manifestations, ont transmis à la ville des milliers de demandes pour organiser des rassemblements supplémentaires ce week-end. Certains ont utilisé les réseaux sociaux pour appeler leurs "suiveurs" à travers l'Europe à se rendre dans la capitale allemande. L'Allemagne a jusqu'à présent mieux réussi à contenir la crise sanitaire que la majorité de ses voisins, notamment via une rigoureuse campagne de dépistage, mais le nombre de nouveaux cas quotidiens d'infection n'a cessé de croître ces dernières semaines. (Christian Götz et Tom Sims; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.