Allemagne : "Une coalition limitera les possibilités de changements politiques" (J.Safra Sarasin)

(AOF) - "L'Allemagne se rend aux urnes le 23 février. Nous considérons qu'une coalition gouvernementale entre la CDU/CSU et le SPD ou entre la CDU/ CSU, le SPD et les Verts, avec Friedrich Merz comme nouveau chancelier, sont les deux options les plus probables", assure J.Safra Sarasin. Cela dit, la nécessité de former une coalition limitera considérablement les possibilités de changements politiques substantiels.

Pour J.Safra Sarasin, la baisse des impôts, la déréglementation ou des politiques d'immigration plus strictes, pour n'en citer que quelques-unes, seront plus difficiles à faire passer et nécessiteront d'importantes concessions. Si la CDU/CSU est ouverte à des modifications du frein à l'endettement allemand, elle reste réticente à l'idée d'apporter un soutien fiscal substantiel en dehors des dépenses de défense.

"Il est également important de savoir si les partis populistes de droite et de gauche peuvent réunir suffisamment de voix pour bloquer toute modification de la constitution, ce qui pourrait empêcher toute modification du frein à l'endettement", conclut J.Safra Sarasin.