Allemagne : un modèle industriel ébranlé

La production des industrie les plus énergivores, comme la métallurgie, a fortement chuté ces derniers mois. (© ThyssenKrupp Steel Europe Fotog)

Le PIB a reculé davantage que prévu au quatrième trimestre 2022. Le renchérissement structurel de l’énergie pénalise la production.

L’économie allemande est toujours en petite forme. Comme le montrent les derniers chiffres de la croissance, publiés le 26 février, la première puissance de la zone euro a payé un lourd tribut à l’inflation et à la crise énergétique en 2022.

Au quatrième trimestre, son PIB a enregistré une baisse de 0,4% par rapport aux trois mois précédents. Un chiffre deux fois plus élevé que prévu, lié à un recul de la consommation des ménages et des investissements en capital. Ces derniers se sont contractés dans différentes branches de l'industrie, comme les machines-outils et les biens d’équipement (-3,6%), de même que dans la construction (-2,9%).

Celle-ci a également été pénalisée par la pénurie de matériaux et de main-d'œuvre qualifiée, sans compter le temps froid de décembre. Au cours de ce dernier mois, la production manufacturière a reculé de 3,1%, les industries à forte intensité énergétique, comme la chimie, la métallurgie, le papier et le verre, étant particulièrement affectées.

La consommation en berne

Par ailleurs, l’inflation a produit des effets récessifs sur la consommation privée, en baisse de 1% au quatrième trimestre. Après la fin des mesures de soutien, notamment sur le carburant et les transports, les ménages allemands ont réduit leurs dépenses, d’autant que l’excès d’épargne accumulé durant la crise sanitaire a fondu et que les taux