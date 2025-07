Allemagne: timide remontée de l'indice Ifo en juillet information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 10:52









(Zonebourse.com) - Le climat des affaires en Allemagne s'est quelque peu amélioré, à en croire l'indice ifo qui a augmenté à 88,6 en juillet, contre 88,4 en juin, une amélioration dans l'industrie manufacturière et la construction ayant compensé des reculs dans les services et la distribution.



Les entreprises allemandes se sont montrées légèrement plus satisfaites de leur activité actuelle (+0,3 point à 86,5), mais leurs attentes sont restées pratiquement inchangées (+0,1 point à 90,7), la reprise de l'économie allemande restant ainsi atone.





