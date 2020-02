Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-"Tabou brisé" alors que l'extrême droite fait basculer un scrutin Reuters • 06/02/2020 à 00:38









BERLIN, 6 février (Reuters) - Le ministre-président du Land de Thuringe, dans le centre-est de l'Allemagne, a été élu mercredi avec le soutien du parti d'extrême droite AfD et de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel, rompant le consensus d'après-guerre qui isolait l'extrême droite. Thomas Kemmerich, membre peu connu du Parti libéral-démocrate allemand (FDP), est devenu le premier ministre-président fédéral élu avec le soutien de l'AfD (Alternative pour l'Allemagne) à laquelle se sont associés les conservateurs de la CDU, provoquant le dégoût de leurs partenaires de coalition à Berlin. Jusqu'alors, les partis traditionnels allemands ostracisaient l'AfD pour ce qu'ils considèrent comme des opinions xénophobes de la part de certains des membres de l'AfD. Le Parti social-démocrate (SPD), partenaire de la CDU au sein de la coalition gouvernementale, a accusé le parti de la chancelière d'être revenu sur une promesse de ne jamais coopérer avec l'extrême droite. La CDU a rejeté l'accusation, répondant ne pas être responsable du vote des élus de l'AfD, alors que le scrutin de mercredi était secret. "Les événements de Thuringe brisent un tabou dans l'histoire de la démocratie politique de la République fédérale", a déclaré sur Twitter le ministre des Finances, Olaf Scholz, figure du SPD. Cela soulève de "très graves questions pour nous avec la direction fédérale de la CDU", a-t-il ajouté. La cheffe de file de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a déclaré que la direction nationale du parti s'opposait à la fois à l'AfD et à rejoindre un gouvernement mené par Kemmerich. "La meilleure chose serait que les électeurs à Thuringe aient de nouvelles élections", a-t-elle dit. Thomas Kemmerich a battu d'une voix le ministre-président sortant Bodo Ramelow, issu de la gauche et dont la coalition avait échoué à obtenir la majorité lors des élections régionales d'octobre dernier. (Paul Carrel et Joseph Nasr; version française Jean Terzian)

