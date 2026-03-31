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Allemagne-Stagnation inattendue du chômage en mars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 10:20

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne est resté stable en mars, contrairement aux attentes, montrent les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs reste stable, à 2,977 millions. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 2.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté inchangé en mars, à 6,3%, en ligne avec les attentes.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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