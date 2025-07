Allemagne : stabilité du taux de chômage en juillet

information fournie par Cercle Finance • 31.07.2025 • 11:25 •

(Zonebourse.com) - Air France-KLM a dégagé un résultat net de 649 ME au deuxième trimestre 2025, en hausse de 293 % par rapport aux 165 ME enregistrés un an plus tôt. Cette performance reflète l'amélioration continue de la rentabilité et la maîtrise des coûts dans ... Lire la suite