Allemagne: reprise printanière 'prudente' de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le marché allemand du travail a bénéficié d'une reprise printanière au mois de mars, mais cette embellie est susceptible d'être freinée par le ralentissement économique en cours, a déclaré vendredi l'Office fédéral du travail.



Le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 22.000 à 2,97 millions sur le mois qui s'achève, mais il affiche une augmentation 26.000 par rapport au mois précédent en données corrigées des variations saisonnières, montrent des chiffres publiés ce matin.



Par rapport au mois de mars de l'année dernière, le nombre de chômeurs s'inscrit en hausse de 198.000.



Le taux de chômage est resté stable d'un mois sur l'autre, à 6,4%, tout en affichant une augmentation de 0,4 point de pourcentage par rapport à mars 2024.





