Allemagne : repli inattendu des ventes au détail en novembre
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 08:18

En Allemagne, les ventes au détail en novembre se sont repliées à 0,6% en rythme mensuel alors que les analystes anticipaient une hausse de 0,2%. Elles avaient progressé en octobre de 0,3%.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont progressé de 1,1% contre une hausse de 1,6% en octobre.

