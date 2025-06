Allemagne: remontée du climat des affaires en juin information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires en Allemagne s'améliore, au vu de l'indice ifo qui ressort à 88,4 en juin contre 87,5 en mai, avec une hausse timide pour l'évaluation de la situation actuelle (+0,1 point à 86,2), mais plus sensible pour les attentes (+1,7 point à 90,7).



Dans l'industrie manufacturière, alors que les entreprises se sont montrées nettement plus optimistes pour les mois à venir, les performances actuelles ont été moins favorables. Les entreprises restent très insatisfaites de leurs carnets de commandes.



Dans le secteur des services, les entreprises ont vu leur situation actuelle d'un oeil un peu plus positif et ont considérablement relevé leurs attentes, en particulièrement les prestataires de services liés aux entreprises.



'À partir de maintenant, l'économie allemande devrait se redresser, non pas en raison d'une amélioration de la compétitivité, mais principalement en raison du plan financier massif du gouvernement et des baisses de taux de la BCE', réagit Commerzbank.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.