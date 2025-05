Allemagne: recul surprise des ventes au détail en avril information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail ont baissé de manière inattendue en avril en Allemagne, les consommateurs ayant moins acheté dans les rayons non alimentaires durant un mois où l'inflation a pourtant continué de ralentir.



Les ventes de détail ont diminué de 1,1% en termes réels, c'est-à-dire corrigés des effets de prix, selon les statistiques publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.



Sur un an, celles-ci, toujours exprimées en données réelles, ressortent cependant en hausse de 2,3%.



En mars, les ventes avaient augmenté de 0,9% sur un mois et progressé de 3,3% sur un an, d'après les chiffres de Destatis.



Si la statistique est provisoire et donc susceptible d'être révisée, elle confirme la passe difficile que traverse actuellement l'économie allemande, entre incertitudes commerciales, turbulences boursières et craintes d'une troisième année consécutive de stagnation, ce qui pousse les ménages à épargner.





