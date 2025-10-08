 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 006,39
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne : recul plus important que prévu de la production industrielle
information fournie par AOF 08/10/2025 à 08:14

(AOF) - La production industrielle a chuté de 4,3% en août après une progression de 1,3% en juillet. Ce repli est bien supérieur au consensus de -1%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation
    Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation
    information fournie par AFP Video 08.10.2025 09:29 

    Gisèle Pelicot et le seul des hommes accusés de l'avoir violée à avoir maintenu son appel, Husamettin Dogan, arrivent au tribunal de Nîmes (Gard) alors qu'ils doivent s'exprimer devant la cour d'assises, une confrontation à l'intensité encore renforcée par la diffusion ... Lire la suite

  • Robert Badinter entre au Panthéon
    Robert Badinter entre au Panthéon
    information fournie par AFP Video 08.10.2025 09:29 

    Homme politique français, avocat, écrivain, Robert Badinter a marqué notamment pour son rôle dans l'abolition de la peine de mort, quand il était garde des Sceaux, sous François Mitterrand, en 1981. Il entre au Panthéon jeudi. de Robert Badinter

  • Portzamparc a relevé sa recommandation sur Spie (crédit : L. Grassin )
    Les changements de recommandations : Spie, Arcelormittal, Arkema
    information fournie par Reuters 08.10.2025 09:21 

    * SPIE SPIE.PA - Portzamparc relève sa recommandation à "renforcer" contre "conserver". * ARCELORMITTAL SA MT.LU - Citigroup relève son objectif de cours à 45 euros contre 40 euros. * ARKEMA SA AKE.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 55 euros contre ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes orientées en légère hausse à l'ouverture
    information fournie par AFP 08.10.2025 09:20 

    Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse mercredi, l'attention restant sur la France, engluée dans une crise politique historique et dont le Premier ministre démissionnaire Sebastien Lecornu tente d'ultimes négociations. Dans les premiers échanges, la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank