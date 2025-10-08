Allemagne : recul plus important que prévu de la production industrielle

(AOF) - La production industrielle a chuté de 4,3% en août après une progression de 1,3% en juillet. Ce repli est bien supérieur au consensus de -1%.
