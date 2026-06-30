Allemagne-Rebond surprise des ventes au détail en mai

Les ventes au détail en Allemagne ont rebondi de façon inattendue à 1,1% en mai sur un mois, montrent les données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une stabilité (0,0%) en mai, après une baisse de 0,4% (révisé de -0,3%) le mois précédent.

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont aussi rebondi de façon inattendue à 1,8%, après une baisse de 0,6% (révisé de -0,3%) en avril et alors que les économistes tablaient sur une baisse de 0,5%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)