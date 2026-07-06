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Allemagne : rebond des commandes manufacturières en mai
information fournie par AOF 06/07/2026 à 08:17

(Zonebourse.com) - Après une contraction de 3,2% en avril par rapport au mois précédent, les commandes manufacturières en Allemagne ont augmenté de 1,9% en mai 2026, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

Ce redressement est essentiellement attribuable à la forte progression des "autres équipements de transport" (avions, navires, trains, véhicules militaires), où les nouvelles commandes ont bondi de 85% en raison de plusieurs commandes de grande ampleur.

Les secteurs des machines et équipements ( 3,7%) ainsi que des équipements électriques ( 5,7%) ont également contribué positivement, à l'inverse de l'industrie automobile (-3,8%) et des produits informatiques, électroniques et optiques (-7,8%).

La comparaison, moins volatile, d'un trimestre sur l'autre fait ressortir des commandes sur la période allant de mars à mai 2026 inférieures de 0,2% à celles des trois mois précédents. Hors commandes de grande ampleur, elles ont toutefois progressé de 4,1% sur la même période.

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