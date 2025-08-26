Allemagne-Près de 250.000 emplois industriels supprimés depuis 2019 - étude

Le ralentissement de l'industrie allemande s'accélère, avec près de 250.000 d'emplois supprimés dans le secteur depuis 2019, montre une étude publiée mardi par le cabinet EY.

Les entreprises industrielles allemandes ont généré un chiffre d'affaires de plus de 533 milliards d'euros au deuxième trimestre 2025, en baisse de 2,1% sur un an, souligne EY, qui cite les données de l'Office fédéral des statistiques.

Cette baisse fait suite au recul de 0,2% enregistré au premier trimestre.

Le nombre de personnes employées dans le secteur industriel allemand a pour sa part diminué de 2,1% au deuxième trimestre pour atteindre 5,43 millions et de 4,3% rapport à il y a six ans, avec quelque 245.500 emplois perdus depuis 2019, selon EY.

La plus forte baisse d'emplois a été observée dans la construction automobile, en recul de 6,7% au deuxième trimestre. En termes absolus, cela représente environ 51.500 emplois perdus en un an.

Les constructeurs automobiles allemands sont confrontés à la forte concurrence de leurs rivaux asiatiques, à une transition coûteuse vers l'électrique et à la hausse des droits de douane américains.

Certaines des grandes entreprises du secteur en Allemagne, telles que Volkswagen VOWG.DE , Mercedes MBGn.DE et l'équipementier Continental CONG.DE , font partie des entreprises qui suppriment des emplois.

Alors que les États-Unis restent le marché étranger le plus important pour les produits industriels allemands, les exportations vers ce pays ont reculé de 10% au deuxième trimestre, tandis que les exportations vers la Chine ont baissé de 14%, montrent les données.

