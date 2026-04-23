Allemagne/PMI-Le secteur privé en contraction en avril pour la première fois depuis près d'un an

Le secteur privé allemand s'est contracté pour la première fois depuis près d'un an en avril, la guerre en Iran ayant freiné la reprise économique, pesant sur la demande et faisant grimper les prix, selon une enquête publiée jeudi.

L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global a reculé à 48,3 en avril, contre 51,9 en mars, soit inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur un maintien en territoire de croissance à 51,2.

Les chiffres d'avril marquent la première fois depuis mai 2025 que l'indice composite, qui couvre les secteurs des services et de l'industrie manufacturière, passe sous la barre des 50, ce qui indique une contraction.

"La reprise de l'économie allemande a été stoppée net par la guerre au Moyen-Orient", déclare Phil Smith, directeur adjoint des affaires économiques chez S&P Global Market Intelligence, ajoutant que la situation géopolitique a entraîné une incertitude accrue et une forte hausse des prix.

Le secteur des services a été le premier touché par le ralentissement, son indice PMI préliminaire passant de 50,9 en mars à 46,9 en avril, son plus bas niveau depuis fin 2022.

La croissance dans le secteur manufacturier a ralenti, l'indice correspondant s'établissant à 51,2 ce mois-ci contre 52,2 en mars.

Les nouvelles commandes ont quant à elles chuté à un rythme jamais vu depuis décembre 2024, la baisse marquée de la demande de services l'ayant largement emporté face à une nouvelle augmentation des commandes manufacturières, alors que les entreprises invoquent la prudence des clients face à l'incertitude.

Les pressions inflationnistes se sont également intensifiées, l'inflation globale des prix des intrants ayant atteint son plus haut niveau depuis novembre 2022.

Les anticipations des entreprises ont en conséquence chuté à leur plus bas niveau depuis septembre 2024 et sont passées en territoire négatif pour la deuxième fois seulement en plus de deux ans et demi.

L'emploi a de nouveau reculé, prolongeant ainsi une période de pertes d'emplois qui dure depuis près de deux ans.

(Reportage Miranda Murray ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)