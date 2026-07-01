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Allemagne/PMI-Le secteur manufacturier a légèrement progressé en juin avec les nouvelles commandes
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:58

L'activité manufacturière en Allemagne a légèrement progressé en juin, la croissance de la production ayant modérément augmenté et les nouvelles commandes ayant rebondi, tandis que les perspectives d'évolution des prix dépendent de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global et HOCB pour le secteur manufacturier de la première économie d'Europe est ressorti à 50,3 en juin, contre 50,1 le mois précédent, se situant légèrement au-dessus d'une première estimation qui la donnait à 50,0.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Pour Phil Smith, directeur associé chez S&P Global Market Intelligence, les entreprises dépendent encore en partie des commandes en attente pour soutenir leur production, ce qui, à long terme, n'est pas viable.

"Mais nous avons constaté un retour à la croissance des nouvelles commandes en juin, même si cette hausse n'a été que marginale", a-t-il déclaré.

"Il subsiste un risque de répercussions négatives liées à l'accumulation des commandes anticipées observée ces derniers mois, ce qui, conjugué aux niveaux de prix élevés et à un niveau d'incertitude encore relativement élevé, risque de peser sur la croissance à court terme".

La production a augmenté pour le sixième mois consécutif en juin, les industriels évoquant une diminution des arriérées de commandes et un afflux plus important de nouvelles commandes.

Phil Smith a par ailleurs souligné le net ralentissement de l'inflation des coûts des intrants par rapport au pic de près de quatre ans atteint en mai, la baisse des prix du pétrole commençant à se faire sentir. L'inflation des prix à la production est tombée à son plus bas niveau en trois mois.

"L'évolution des prix dans les prochains mois dépendra clairement des développements au Moyen-Orient, même si l’on peut s’attendre à ce que certaines pressions inflationnistes latentes persistent dans le système", a déclaré Phil Smith.

Les retards des fournisseurs ont également diminué pour atteindre leur niveau le plus bas en quatre mois, même si ce niveau reste élevé. Les prévisions des industriels concernant la production au cours des 12 prochains mois se sont légèrement améliorées par rapport au creux d'avril, mais sont restées inférieures à la moyenne à long terme, le conflit au Moyen-Orient, les coûts élevés et l'incertitude du marché continuant de peser sur le moral des entreprises.

(Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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