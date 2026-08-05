Allemagne/PMI-Le repli du secteur des services s'atténue avec le redressement de la demande

L'activité du secteur des services en Allemagne ne s'est contractée que marginalement en juillet, la demande ayant légèrement progressé et les nouvelles commandes ayant augmenté pour la première fois en cinq mois, montre une enquête.

Les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/HCOB, publiés mercredi, indiquent que l'indice du secteur des services est passé de 48,6 en juin à 49,8 en juillet, ressortant légèrement en dessous d'une première estimation qui le donnait 49,6. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 49,6.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"La conjoncture s'est stabilisée dans l'ensemble du secteur des services, l'activité commerciale se stabilisant presque complètement en juillet, tout comme l'emploi", relève Phil Smith, directeur associé des études économiques chez S&P Global Market Intelligence.

Les chiffres de la population active n'ont que légèrement diminué, le rythme des pertes d'emplois se ralentissant pour un troisième mois consécutif et atteignant son niveau le plus bas depuis le début des suppressions de postes en début d'année.

Les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance après quatre mois de baisse, ce qui constitue les premiers signes d'une reprise de la demande depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, a noté Phil Smith.

Les commandes à l'exportation ont encore diminué, mais la baisse a été marginale et au rythme le plus bas depuis cinq mois.

Les pressions sur les prix se sont intensifiées au début du troisième trimestre: l'inflation des coûts des intrants a rebondi après être tombé à un creux de sept mois en juin, tandis que l'inflation des prix à la production s'est accélérée pour la première fois en trois mois, touchant un sommet depuis avril.

Pour Phil Smith, il était difficile de prévoir l'évolution de l'inflation dans les mois à venir en raison de la volatilité des prix mondiaux de l'énergie et des incertitudes liées à la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de poursuite de la guerre en Iran.

"Compte tenu de son évolution récente, le secteur des services semblait bien placé pour renouer avec la croissance au troisième trimestre, mais les récentes flambées de violence au Moyen-Orient montrent que des risques importants subsistent quant aux perspectives", a déclaré Phil Smith.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, est passé de 49,5 en juin à 51,3 en juillet, renouant ainsi avec la croissance pour la première fois depuis mars. Cette reprise est due à une nette augmentation de la production manufacturière.

(Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)