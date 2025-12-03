Allemagne/PMI-La croissance du secteur des services ralentit en novembre

Le secteur des services a progressé en Allemagne en novembre pour le troisième mois consécutif, bien qu'à un rythme plus lent que le record de plus de deux ans atteint en octobre, en raison d'une augmentation plus faible des nouvelles affaires et de l'emploi, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services, compilé par S&P Global, a reculé à 53,1 en novembre, après un plus haut de 29 mois à 54,6 en octobre, mais légèrement supérieur à une lecture préliminaire à 52,7.

Le seuil de 50 sépare une croissance d'une contraction de l'activité.

"Le secteur des services devrait maintenir la croissance de l'Allemagne juste au-dessus de zéro au quatrième trimestre", note Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank.

Il cite la prudence des ménages en matière de dépenses et l'aggravation de la récession dans l'industrie manufacturière comme étant à l'origine du ralentissement du secteur.

L'enquête montre que l'augmentation des nouvelles affaires et de l'emploi a ralenti, les prévisions des entreprises tombant à leur plus bas niveau depuis cinq mois. La demande est toutefois restée robuste, de nombreuses entreprises citant la demande accrue des clients comme l'un des principaux moteurs de l'activité.

"La croissance continue des nouvelles affaires suggère que l'activité dans le secteur des services augmentera également au cours du dernier mois de l'année", souligne Cyrus de la Rubia.

"Pour l'année à venir, la politique budgétaire expansionniste, qui devrait également s'accompagner d'une augmentation des volumes d'investissement, devrait avoir des retombées positives sur le secteur des services", dit-il.

Le ralentissement de la croissance du secteur des services s'est reflété dans l'indice PMI composite final, qui englobe également l'industrie manufacturière, et qui s'est replié à 52,4 en novembre, contre 53,9 le mois précédent.

(Rédigé par Miranda Murray ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)