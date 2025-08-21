 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne/PMI-L'activité du secteur privé connaît une croissance modeste en août
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 09:55

L'activité du secteur privé en Allemagne a enregistré en août une légère croissance, tirée principalement par l'industrie manufacturière qui a connu une hausse des nouvelles commandes, selon une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI HCOB composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 50,9 en août après 50,6 en juillet, marquant un plus haut de cinq mois.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un PMI de 50,2.

Le seuil de 50 sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

Le PMI du secteur manufacturier a grimpé à 52,6 en août après 50,6 le mois précédent, à un plus haut de 41 mois, soutenu par une solide progression des nouvelles commandes qui a compensé une légère baise des ventes à l'exportation.

Le PMI du secteur des services a en revanche reculé à 50,1 contre 50,6 en juillet.

"L'économie allemande a progressé tout au long de l'été, et le rythme d'expansion a même légèrement accéléré", pointe Cyrus de la Rubia, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

"Si les gains sont modestes, cette tendance témoigne d'une certaine résilience, compte tenu des obstacles tels que les droits de douane américains, l'incertitude géopolitique et les taux d'intérêt à long terme relativement élevés".

(Rédigé par Toby Chopra, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

