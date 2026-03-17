Allemagne : plongeon de l'indice ZEW bien plus fort que prévu en mars
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 11:18
Il s'agit là de la première fois que cet indicateur sur les perspectives économiques de l'Allemagne se situe en zone négative depuis avril 2025, quand il avait atteint un point bas à -14.
De son côté, l'indice de la situation actuelle en Allemagne s'est établi à -62,9 en mars, un niveau donc largement négatif, quoiqu'en très légère amélioration ( 3 points) par rapport à son niveau de février.
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