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Allemagne : plongeon de l'indice ZEW bien plus fort que prévu en mars
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 11:18

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands est tombé à -0,5 en mars 2026, à comparer à 58,3 le mois précédent, une baisse bien plus importante que prévu, puisque l'indice était attendu autour de 39 en consensus.

Il s'agit là de la première fois que cet indicateur sur les perspectives économiques de l'Allemagne se situe en zone négative depuis avril 2025, quand il avait atteint un point bas à -14.

De son côté, l'indice de la situation actuelle en Allemagne s'est établi à -62,9 en mars, un niveau donc largement négatif, quoiqu'en très légère amélioration ( 3 points) par rapport à son niveau de février.

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