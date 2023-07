Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: PIB stabilisé au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Le PIB en volume de l'Allemagne s'est stabilisé au deuxième trimestre 2023 en rythme séquentiel, selon les données CVS-CJO de Destatis, après deux baisses de respectivement 0,4% au dernier trimestre 2022 et 0,1% au premier de cette année.



'Les données nationales publiées jusqu'à présent suggèrent que l'économie de la zone euro a mieux résisté que nous ne l'avions anticipé au deuxième trimestre, l'Allemagne restant à la traîne parmi les grandes économies', réagit Capital Economics.



'Nous continuons de penser que le resserrement monétaire aura un impact croissant sur l'activité au second semestre', prévient le bureau d'analyse, qui met en avant une inflation persistante plaidant en faveur d'une nouvelle hausse des taux de la BCE.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.