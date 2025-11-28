Allemagne: petite baisse du taux de chômage en novembre
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 10:31
Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 26 000 sur le mois qui s'achève, pour atteindre 2,885 millions, indique l'agence dans une note d'information.
Corrigé des variations saisonnières, un indicateur moins suivi, ce chiffre s'inscrit en modeste hausse de 1 000 personnes par rapport au mois précédent.
Le taux de chômage a quant à légèrement diminué, à 6,1% contre 6,2% en octobre, mais s'affiche encore en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à novembre de l'année précédente.
'Le nombre de personnes employées stagne et la demande de main-d'oeuvre demeure faible', a commenté Andrea Nahles, la présidente de l'agence fédérale lors de sa conférence de presse mensuelle organisée à Nuremberg.
