 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 099,99
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne: petite baisse du taux de chômage en novembre
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 10:31

Les chiffres du chômage n'ont que peu évolué en Allemagne au mois de novembre, confirmant la persistance de la faiblesse économique dans le pays ainsi que l'atonie du marché du travail, montrent des statistiques publiées vendredi par le Bureau fédéral du travail.

Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 26 000 sur le mois qui s'achève, pour atteindre 2,885 millions, indique l'agence dans une note d'information.

Corrigé des variations saisonnières, un indicateur moins suivi, ce chiffre s'inscrit en modeste hausse de 1 000 personnes par rapport au mois précédent.

Le taux de chômage a quant à légèrement diminué, à 6,1% contre 6,2% en octobre, mais s'affiche encore en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à novembre de l'année précédente.

'Le nombre de personnes employées stagne et la demande de main-d'oeuvre demeure faible', a commenté Andrea Nahles, la présidente de l'agence fédérale lors de sa conférence de presse mensuelle organisée à Nuremberg.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank