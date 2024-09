Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: nouvelle chute de l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - L'indice ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne a encore chuté en septembre : à +3,6, il ressort inférieur de 15,6 points à sa valeur d'août. L'optimisme dans les attentes depuis novembre 2023 s'est donc presque complètement évanoui.



'La plupart des personnes interrogées semblent avoir déjà pris en compte la décision de la BCE sur les taux d'intérêt dans leurs attentes', note le président du ZEW, Achim Wambach, à propos des résultats de l'enquête.



Par ailleurs, l'évaluation de la situation économique en Allemagne n'a cessé de se détériorer, son indice ayant chuté de 7,2 points pour s'établir à -84,5, retrouvant ainsi son plus bas niveau depuis mai 2020.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.