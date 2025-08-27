Allemagne: nouveau repli du moral des ménages selon GfK
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 11:31
L'indice mesurant le sentiment des consommateurs publié par l'institut GfK de Nuremberg et Nielsen IQ, et calculé à partir d'un échantillon de 2.000 personnes, devrait ressortir en baisse de 1,9 point à -23,6 le mois prochain contre -21,7 en août.
D'après les auteurs de l'enquête, ce sont les inquiétudes liées à l'emploi qui pèsent le plus lourdement sur le moral des ménages, la peur de perdre son travail conduisant de nombreux consommateurs à revoir à la baisse leurs attentes en termes de revenus et à épargner davantage.
S'il demeure pour l'instant en-dessous de la barre symbolique des trois millions de personnes, le chômage augmente et devrait prochainement franchir ce seuil à la hausse, prédisent les experts, un contexte qui nourrit un pessimisme croissant quant à l'évolution du marché du travail.
Face à ces incertitudes, les foyers reportent leurs achats importants, un accès de prudence qui fragilise les espoirs d'un véritable redressement de la confiance des consommateurs d'ici la fin de l'année, selon GfK.
