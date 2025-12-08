Allemagne : net progression de la production industrielle

(AOF) - En Allemagne, au mois d’octobre, la production industrielle a progressé de 1,8%, loin de la hausse de 0,2% attendue par les analystes. En septembre, elle a augmenté de 1,1%, donnée révisée à la baisse de +1,3%.
Le titre Magnum Ice Cream Company se négociait lundi à 12,8 euros, soit une capitalisation boursière de 7,84 milliards d'euros, alors que la société a finalisé sa scission tant attendue d'Unilever pour s'introduire en Bourse à Amsterdam. Unilever se sépare d'une ...
BNP Paribas prévoit d'accroître sa participation de 14,9% à 22,5% dans Ageas, le plus grand assureur belge, afin de consolider sa position comme investisseur principal avec une transaction en deux volets d'une valeur de 3 milliards d'euros, ont déclaré les sociétés ...
Zone euro: Le moral des investisseurs s'améliore en décembre, l'Allemagne reste un frein, selon l'indice Sentix
L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, est passé de -7,4 en novembre à -6,2 en décembre mais l'Allemagne, première économie du bloc, reste un "obstacle" pour la région, montrent les données publiées lundi. Les investisseurs interrogés ...
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ...
