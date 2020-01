Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Mitsubishi nie toute fraude sur ses diesels, livrés par PSA Reuters • 30/01/2020 à 11:14









TOKYO, 30 janvier (Reuters) - Mitsubishi 7211.T a déclaré jeudi qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'il s'était rendu coupable de fraude, comme le suggère une enquête allemande sur l'utilisation éventuelle de "defeat devices" pour truquer les émissions polluantes de ses moteurs diesel, fournis par le français PSA PEUP.PA . Selon le constructeur automobile japonais, aucune des motorisations qu'il fabrique et utilise dans ses voitures n'est équipée du dispositif illégal, au coeur du "dieselgate" de Volkswagen VOWG_p.DE pour sa capacité à détecter un contrôle et à modifier en conséquence artificiellement les niveaux d'émission. Dans son communiqué, Mitsubishi ajoute que les moteurs 1,6 litre diesel sur lesquels porte une partie de l'enquête - la justice regarde aussi des moteurs de 2,2 litres de cylindrée - ont été fabriqués par PSA, ainsi que le système de contrôle informatique des motorisations. Un porte-parole de PSA a confirmé que le groupe avait fabriqué les moteurs en question. Il a ajouté que PSA se conformait à la réglementation en matière d'homologation sur tous les marchés où il est présent. Le parquet de Francfort a annoncé mardi que le groupe japonais, qui fut longtemps un partenaire de PSA avant d'intégrer l'alliance Renault-Nissan, faisait l'objet d'une enquête pour vérifier s'il avait eu recours à ces outils formellement proscrits. PSA n'a pas encore été contacté par la justice allemande. Mitsubishi, de son côté, dit mener ses propres investigations. Après le "dieselgate" de 2015, de nombreux constructeurs ont été montrés du doigt pour les écarts parfois astronomiques observés entre les émissions d'oxyde d'azote (NOx) mesurées sur la route et les valeurs pour lesquelles les véhicules étaient homologués. Volkswagen VOWG_p.DE , à l'origine de l'affaire, a reconnu avoir triché aux tests d'émission. En France, le parquet de Paris a ouvert en 2016 et 2017 des informations judiciaires pour tromperie aggravée visant les dispositifs de gestion des émissions polluantes des véhicules diesel de Volkswagen, mais aussi de Renault RENA.PA , PSA et Fiat Chrysler FCHA.MI . L'enquête est toujours en cours. Renault, dont les choix technologiques en matière de dépollution ont été critiqués à l'époque, avait lancé en 2016 un rappel volontaire pour reprogrammer les véhicules épinglés en élargissant la plage de température de fonctionnement optimal du dispositif de dépollution. Mais le groupe au losange a toujours rejeté les accusations de trucage et dit que ses modèles respectaient les normes en vigueur. (Naomi Tajitsu à Tokyo et Gilles Guillaume à Paris, version française Simon Carraud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

