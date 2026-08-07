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Allemagne-Les ventes au détail baissent plus que prévu en juin
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 17:32
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(Corrige une dépêche transmise le 3 août pour indiquer que les ventes au détail ont baissé de 0,7% sur un mois en juin, et non de 1,1%. Les ventes au détail sont restées inchangées sur un an, et non en baisse de 0,2%)

Les ventes au détail en Allemagne ont baissé plus que prévu de 0,7% en juin sur un mois, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur une baisse de 0,1% en juin.

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne sont restées inchangées, après une baisse de 2,8% (révisé de +1,8%) en mai.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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