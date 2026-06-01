Allemagne: Les ventes au détail baissent moins que prévu en avril

Les ventes au détail en Allemagne ont baissé de 0,3% en avril sur un mois, moins que prévu, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,5% en avril, après -0,3% (révisé de -2,0%) le mois précédent.

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont baissé de 0,3% après +2,7% (révisé de -2,0%) en mars.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)