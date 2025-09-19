 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-Les prix à la production reculent plus que prévu en août
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 08:33

Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont diminué de plus que prévu en août sur un an, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées vendredi.

Ils ressortent en baisse de 2,2% le mois dernier, après une baisse de 1,5% en juillet et alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une diminution de 1,7% sur un an.

Sur le mois, les prix à la production ont reculé de 0,5%, contre un consensus qui tablait sur un recul de 0,1%.

(Rédigé par Anastasiia Kozlova à Gdansk, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

