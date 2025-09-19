Allemagne-Les prix à la production reculent plus que prévu en août

Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont diminué de plus que prévu en août sur un an, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées vendredi.

Ils ressortent en baisse de 2,2% le mois dernier, après une baisse de 1,5% en juillet et alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une diminution de 1,7% sur un an.

Sur le mois, les prix à la production ont reculé de 0,5%, contre un consensus qui tablait sur un recul de 0,1%.

