Allemagne : les prix à la production meilleurs qu'attendu en octobre
information fournie par AOF 20/11/2025 à 08:25

(AOF) - Les prix à la production en Allemagne ont progressé de 0,1% en octobre sur une base mensuelle contre stable attendu et après un recul de 0,1% en septembre. Sur un an, ils reculent de 1,80% après un consensus de -1,90% et après une baisse de 1,7% le mois précédent.

