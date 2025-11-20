Allemagne : les prix à la production meilleurs qu'attendu en octobre

(AOF) - Les prix à la production en Allemagne ont progressé de 0,1% en octobre sur une base mensuelle contre stable attendu et après un recul de 0,1% en septembre. Sur un an, ils reculent de 1,80% après un consensus de -1,90% et après une baisse de 1,7% le mois précédent.
