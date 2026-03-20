Allemagne-Les prix à la production baissent plus que prévu février

Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont baissé plus que prévu sur un an en février, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral des statistiques.

En rythme annuel, ils ressortent en baisse de 3,3%, après un recul de 3,0% en janvier et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 2,7%.

Sur un mois, les prix à la production ont reculé de 0,5% en février, alors que les analystes attendaient une hausse de 0,3%.

(Emanuele Berro et Simon Ferdinand Eibach, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)