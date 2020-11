Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Les mesures de confinement ne seront probablement pas levées avant la fin de l'hiver-ministre Reuters • 12/11/2020 à 16:36









(Actualisé avec nouvelles citations) BERLIN, 12 novembre (Reuters) - Les mesures prises pour enrayer la deuxième vague de l'épidémie ne seront probablement pas levées avant la fin de l'hiver, même si le nombre de contaminations diminue, a estimé jeudi le ministre allemand de la Santé Jens Spahn. "Je ne vois pas des événements avec plus de 10 ou 15 personnes se produire cet hiver", a-t-il dit à la chaîne RBB. Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a atteint 727.553, soit 21.866 de plus que la veille, selon les données communiquées jeudi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. L'institut fait par ailleurs état de 215 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 11.982 morts depuis le début de l'épidémie. Lothar Wieler, président de l'Institut Robert Koch, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les restrictions visant à ralentir la propagation de la pandémie en Allemagne restent en place pendant un long moment face au risque de propagation incontrôlée dans certaines parties du pays, et le temps nécessaire à la mise au point d'un vaccin. L'apparent ralentissement de la propagation de l'épidémie donne lieu à un optimisme prudent, car on ne sait pas encore si cela va durer dans le temps. On s'attend toujours à ce que les hôpitaux atteignent leurs capacités maximales de prise en charge, a ajouté Lothar Wieler. Selon Ute Rexroth, chef de l'unité de surveillance du RKI, le nombre de cas pourrait ne pas augmenter aussi fortement qu'en octobre en raison des nouvelles mesures de confinement, mais cela peut être s'expliquer également par le fait que les laboratoires ont atteint leurs capacités maximales d'analyse. (Sabine Siebold; version française Jean Terzian, Jean-Philippe Lefief et Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.