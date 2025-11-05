Allemagne: les commandes à l'industrie un peu meilleures que prévu en septembre
Les commandes industrielles ont augmenté de 1,1% sur un mois, après avoir essuyé un repli de 0,4% au mois d'août, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 1%.
En excluant les très grosses commandes, dont la comptabilisation tend à déformer les données, les commandes à l'industrie affichent une hausse encore plus nette de 1,9%.
D'après Destatis, le redressement a été principalement tiré par le secteur automobile (+3,2%), suivi de celui des équipements électriques (+9,5%) et des transports (avions, chantiers navals, ferroviaire, véhicules militaires) pour lesquels les commandes ont augmenté de 7,5%.
Dans le détail, les commandes passées depuis l'étranger ont augmenté de 3,5% en septembre, avec une hausse de 2,1% pour celles en provenance de la seule zone euro et de 4,3% des pays hors de la zone, alors que les commandes passées sur le sol allemand ont baissé de 2,5%.
Si ces chiffres laissent entrevoir quelques signaux timides de stabilisation, l'économie allemande reste freinée par une demande industrielle encore trop fragile pour espérer une croissance solide, estiment les analystes.
'On ne voit toujours aucun signe d'une reprise durable de la demande pour les biens d'équipement industriels allemands, laquelle ne devrait pas intervenir avant l'année prochaine, avec les premiers effets de la politique budgétaire fortement expansionniste du gouvernement', commentent ce matin les équipes de Commerzbank.
