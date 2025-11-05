Allemagne : les commandes à l'industrie supérieures aux attentes en septembre

(AOF) - Les commandes à l’industrie en Allemagne ont augmenté plus que prévu en septembre. Elles ont progressé de 1,1% par rapport au mois précédent contre un consensus de 0,9%. Elles étaient en recul de 0,4% en août.
