Allemagne : les commandes à l'industrie baissent beaucoup plus que prévu en août

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont baissé beaucoup plus que prévu en août, a déclaré mardi l'Office fédéral de la statistique.

Les commandes ont baissé de 10,6% en août par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1% après une hausse de 3,2% (révisé de +2,5%) en juillet.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)