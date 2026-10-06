Allemagne : les commandes à l'industrie baissent beaucoup plus que prévu en août

Les commandes industrielles en Allemagne ont baissé beaucoup plus que prévu en août, a déclaré mardi l'Office fédéral de la statistique.
Les commandes ont baissé de 10,6% en août par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1% après une hausse de 3,2% (révisé de +2,5%) en juillet.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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