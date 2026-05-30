Allemagne-Le trafic aérien brièvement interrompu à Munich après un drone aperçu par des pilotes

(Actualisé tout du long avec précisions et déclaration d'un porte-parole de l'aéroport)

Le trafic aérien a été interrompu pendant environ une heure à l'aéroport de Munich, dans le sud de l'Allemagne, samedi en matinée, après que deux pilotes ont signalé avoir aperçu un drone, ont indiqué les autorités aéroportuaires et la police, confirmant une information rapportée par des médias allemands.

Durant cette interruption, plus de 20 vols qui devaient atterrir à Munich ont été déroutés vers d'autres aéroports, a déclaré un porte-parole de l'aéroport de Munich.

Aux alentours de 9 heures (07h00 GMT), deux pilotes dans des avions distincts sur le tarmac ont signalé avoir vu un drone au-dessus de l'aéroport, provoquant une suspension des vols avant une reprise du trafic par la suite.

"D'importantes opérations de police, y compris une recherche via un hélicoptère de la police dans le secteur concerné, n'ont rien donné", a déclaré un porte-parole de la police.

"La menace sur le trafic aérien ayant pu être écartée, la suspension a été levée à 10h05", ont expliqué les autorités, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer ce qui s'était passé.

(Reportage Elke Ahlswede; rédigé par Francois Murphy; version française Claude Chendjou)