Allemagne: le tournant budgétaire sera lourd de conséquences (M&G Investments)

Ce nouveau contexte "risquerait de prolonger la période de taux élevés et d'aggraver les défis de refinancement—non seulement pour l'Allemagne, mais pour toute la zone euro", ajoute le gérant.

Pour lui une hausse des emprunts "pourrait réduire l'avantage financier de l'Allemagne en faisant monter les taux des Bunds". Pour la zone euro, cela pourrait inciter d'autres pays à s'endetter davantage, "augmentant les risques systémiques", tandis qu'un investissement massif dans les infrastructures "pourrait maintenir une inflation élevée et retarder les baisses de taux de la BCE".

(AOF) - "La politique budgétaire allemande est à un tournant", après l'accord de coalition conclu par les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates, affirme Wolfgang Baeur, fund manager chez M&G Investments. Le "démantèlement de facto" du Schuldenbremse (frein à l’endettement), ce mécanisme constitutionnel conçu pour garantir un budget fédéral équilibré, et la création d’un Sondervermögen (financement spécial) de 500 milliards d’euros "sont des événements majeurs pour les investisseurs", estime-t-il.

