Allemagne: le taux de chômage stable en juin

En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,3% en juin, conformément aux prévisions, après 6,3% en mai.
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