Allemagne : le secteur manufacturier limite sa contraction en juin

(AOF) - La contraction du secteur manufacturier allemand a été légèrement moins forte que prévu en juin, selon des données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49 en juin, en ligne avec les attentes, après 48,3 en mai.

Commentant ces chiffres, Cyrus de la Rubia, économiste en chef chez Hamburg Commercial Bank a déclaré : " Les signes d'une reprise, bien qu'un peu lente, se multiplient. La production a augmenté pour le quatrième mois consécutif, en particulier dans le secteur des biens d'équipement en juin, et les prises de commandes ont également augmenté récemment.

Avant d'ajouter : " La vigueur de la reprise est quelque peu remise en question par l'accélération du rythme des suppressions d'emplois et la réduction plus marquée des stocks de matières premières et de biens intermédiaires. Cette dernière pourrait toutefois être le résultat d'une sous-estimation de la demande par les entreprises, qui ont donc dû puiser plus que d'habitude dans les stocks existants d'intrants pour la production. Dans l'ensemble, le PMI est orienté à la hausse et est sur le point de passer en territoire d'expansion ".