Allemagne : le PMI manufacturier sous les attentes en novembre
01/12/2025

(AOF) - En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 48,2 en novembre, contre 48,4 de consensus après 49,6 en octobre, a indiqué S&P Global.

