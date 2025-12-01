Allemagne : le PMI manufacturier sous les attentes en novembre

(AOF) - En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 48,2 en novembre, contre 48,4 de consensus après 49,6 en octobre, a indiqué S&P Global.
