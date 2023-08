Allemagne : le PMI manufacturier en ligne avec les attentes en juillet

(AOF) - Le PMI manufacturier en Allemagne est ressorti en juillet à 38,8 a annoncé S&P Global. En ligne avec les attentes, Il était de 40,6 le mois dernier. Cette baisse s'explique par un recul important et persistant des nouvelles commandes. La baisse de juillet est la plus marquée depuis plus de trois ans. et reflète une demande plus faible pour toutes les grandes catégories de biens : biens de consommation, biens intermédiaires et biens d'investissement. De nombreux de nombreux clients ont fait preuve d'attentisme et ont cherché à réduire leurs stocks.

L'incertitude économique et géopolitique économiques et géopolitiques, conjuguées au resserrement des conditions financières, ont également pesé sur la demande.