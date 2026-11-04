Allemagne : le PMI Composite meilleur qu'attendu en octobre

(Zonebourse.com) - En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,4 en octobre contre 53,8 en septembre. Il était attendu à 52,8. Le PMI dans les services est passé de 52,9 à 52,5. Il était anticipé à 51,7.
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