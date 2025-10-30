Allemagne-Le PIB stagne au T3

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Reuters•30/10/2025 à 10:18
Le produit intérieur brut
(PIB) de l'Allemagne a stagné au troisième trimestre par rapport
au trimestre précédent, conformément aux prévisions, selon les
données préliminaires de l'Office fédéral des statistiques.
(Rédigé par Kirsti Knolle, Mara Vîlcu pour la version
française, édité par Kate Entringer)
